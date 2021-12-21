عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يرضخ لشروط أميان الفرنسي للتخلص من أليو بادجي

بادجي
بادجي

أكد الإعلامي محمد شبانة رفض الجنوب افريقي عودة السنغالي اليوبادجي لاعب الفريق المعار لصفوف أميان الفرنسي لنهاية الموسم الجاري.


وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: ": "أمير توفيق مدير التعاقدات تلقي عدة اتصالات من وكيل اليوبادجي من أجل تفعيل بند شراء بادجي ولكن بمقابل ٩٠٠ ألف دولار".


وأكمل: "مدير التعاقدات طلب  إرسال عرض رسميًا برغبة النادي الفرنسي في تفعيل بند شراء بادجي لمناقشته والرد على رغبة النادي في ضم بادجي بشكل نهائي بمقابل مادي أقل مما تم الاتفاق عليه".


وأوضح: " هناك بند يحق لنادي اميان الفرنسي شراء اللاعب، مقابل دفع مايقرب من مليون و٨٠٠ الف دولار لصالح الأهلي ولكن إدارة الفريق الفرنسي ترغب في ضمه مقابل 900 ألف  دولار خاصة  بعد تأكيدات رفض موسيماني تواجد اللاعب ضمن صفوف الأهلي بالإضافة إلي اكتمال قائمة اجانب الأهلي".


واختتم: "يتجه النادي الأهلي للموافقة على رحيل بادجي بشكل نهائي وتفعيل بند رحيله لنادي اميان الفرنسي خوفا من تكرار نفس سيناريو النيجيري جونيور أجاي والمطالبة بالعودة وقيده في قائمة الانتظار أو منحه فسخ العقد بالتراضي".

الأهلى أميان الفرنسي اليوبادجي النادي الأهلي بادجي

ترشيحاتنا

بعد مطاردة شرسة.. فيل يعتدي على رجل بوحشية وسط الحقول|فيديو

أقسمت ألا أذهب وأحضر زوجتي الغاضبة في بيت أهلها وذهبت.. فما الحكم؟

المبادئ الحاكمة للاستثمارات المصرية .. القانون يوضح

بعد استبعاده من قائمة المنتخب.. الجمهور يدعم طارق حامد بهاشتاج لا يقارن

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر

شديد البرودة بـ8 درجات مئوية في القاهرة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

هل يجوز التيمم من الجنابة بدلا من الغسل بسبب البرد ؟

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

الذنوب التي تجلب الفقر.. 17 معصية يستهين بها كثيرون فتضيق أرزاقهم

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الصلاة.. راكب قطار مسلم يتعرض لهجوم حاد في الهند|فيديو

إيهاب توفيق يواصل تألقه بـ إنت اختياري ويشعل حفل الكريسماس بأغاني التسعينيات..صور

بدلا من افتراسه.. شاهد لبؤة تحتضن رجلا بقوة في مقطع غريب

واحنا صغيرين كنا بنتحدف بالطوب.. لماذا رفض العراقيون «محمد رمضان» ورفضوا حفل بغداد

فيديو

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف: أحب ارتداء المايوهات والشورتات وياسمين رئيس نرفوزة.. فيديو

ارحموني أنا وحيدة أهلي.. تفاصيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

مش طالبة غير رحمة حضرتك.. شاهد حنين حسام أمام القاضي أثناء محاكمتها

حياتى كأم.. روبى تقدم فيلما قريب من شخصيتها | فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ