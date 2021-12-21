الأهلي يرضخ لشروط أميان الفرنسي للتخلص من أليو بادجي

أكد الإعلامي محمد شبانة رفض الجنوب افريقي عودة السنغالي اليوبادجي لاعب الفريق المعار لصفوف أميان الفرنسي لنهاية الموسم الجاري.



وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: ": "أمير توفيق مدير التعاقدات تلقي عدة اتصالات من وكيل اليوبادجي من أجل تفعيل بند شراء بادجي ولكن بمقابل ٩٠٠ ألف دولار".



وأكمل: "مدير التعاقدات طلب إرسال عرض رسميًا برغبة النادي الفرنسي في تفعيل بند شراء بادجي لمناقشته والرد على رغبة النادي في ضم بادجي بشكل نهائي بمقابل مادي أقل مما تم الاتفاق عليه".



وأوضح: " هناك بند يحق لنادي اميان الفرنسي شراء اللاعب، مقابل دفع مايقرب من مليون و٨٠٠ الف دولار لصالح الأهلي ولكن إدارة الفريق الفرنسي ترغب في ضمه مقابل 900 ألف دولار خاصة بعد تأكيدات رفض موسيماني تواجد اللاعب ضمن صفوف الأهلي بالإضافة إلي اكتمال قائمة اجانب الأهلي".



واختتم: "يتجه النادي الأهلي للموافقة على رحيل بادجي بشكل نهائي وتفعيل بند رحيله لنادي اميان الفرنسي خوفا من تكرار نفس سيناريو النيجيري جونيور أجاي والمطالبة بالعودة وقيده في قائمة الانتظار أو منحه فسخ العقد بالتراضي".