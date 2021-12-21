عبير صبري رفقة أبطال مسلسلها الجديد "يوتيرن" لرمضان 2022

شاركت الفنانة عبير صبري صورة جديدة تجمعها بأبطال مسلسلها الجديد يوتيرن وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “الاخبار الحلوه من تحضير مسلسل يوترن بطوله النجمه ريهام حجاج عبير صبري توفيق عبد الحميد محمد كيلاني كريم قاسم هشام عاشور صفاء الطوخي نانسي صلاح الدين عبير منير انتاج العدل جروب وتاليف ايمن سلامه اخراج سامح عبد العزيز مدير تصوير وائل درويش 👌♥️رمضان باذن الله بالنجاح الكبير ان شاء الله”.

يجرى المخرج سامح عبد العزيز بروفات مسلسله الجديد والذى يحمل اسم مؤقت “يوتيرن” والذى تخوض به الفنانة ريهام حجاج دراما رمضان 2022.

كشفت الشركة المنتجة عن عدد من الصور لكواليس الجلسات التحضيرية للعمل والتى تضم فريق العمل ككل.

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من ريهام حجاج وعبير صبرى وهشام عاشور وتوفيق عبد الحميد وصفاء الطوخى ومحمد كيلانى وكريم قاسم وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

ويأتى هذا التعاون الأول بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز كما ان يشارك هشام عاشور زوجة الفنانة نيللى كريم فى هذا العمل بعد تقديمه مسلسل “حرب اهلية” ليسجل التعاون الثانى على التوالى مع سامح عبد العزيز والشركة المنتجة.

وسيكون هذا المسلسل هو التعاون الأول بين ريهام حجاج والشركة المنتجة ؛ حيث ستكون هي البطلة الثالثة للشركة بعد النجمة يسرا والنجمة نيللي كريم.

وبدأت ريهام حجاج التحضير للعمل بجلسات مكثفة من أجل العمل على الحلقات الأولى للمسلسل، والتحضير للشخصية التي تقدمها ضمن أحداثه، وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان تباعًا عن أسماء الفنانين المشاركين في العمل.