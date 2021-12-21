السياحة والآثار تغلق إداريا مقرات 4 شركات لمزاولتها النشاط بدون ترخيص

أصدرت الإدارة المركزية لشركات السياحة بـ وزارة السياحة و الآثار قرارا إداريا رقم 1180 لسنة 2021 ، نصت مادته الاولي على الغلق الإداري لمقرات ثلاث شركات سياحية ، وذلك لمزاولتهم العمل السياحي بدون الحصول على الترخيص اللازم .



كما أصدرت الإدارة المركزية لشركات السياحة ، قرار ادارى رقم 1179 ، بغلق الادارى لمقر احدى الشركات لمزاولتها النشاط السياحي بدون الحصول على ترخيص وزارة السياحة و الاثار .



فيما نصت المادة الثانية من القرارين على أن تخطر مصلحة الضرائب عن المقرات الشركات لعملهم بدون ترخيص لمحاسبتهم ضريبيا .

جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم .

