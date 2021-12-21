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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نيجيريا تشكر الأزهر على المنح الدراسية للطلاب وتدريب الأئمة على المنهج الوسطي

شيخ الأزهر وسفير
شيخ الأزهر وسفير نيجيريا في القاهرة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، السيد ناورا آبا ريمى، سفير نيجيريا لدى القاهرة، يرافقه السيد بشير معاجي، والسيد زكريا عثمان، الوزيران المفوضان بالسفارة النيجيرية، والسيد كبيرو أبو بكر، رئيس جمعية الجالية النيجيرية بمصر.

في بداية اللقاء، قدم السفير النيجيري الشكر لشيخ الأزهر على دعمه قضايا المسلمين حول العالم خاصةً مسلمي أفريقيا وبلده نيجيريا؛ من خلال توفير المنح الدراسية لإلحاق أبناء المسلمين بجامعة الأزهر ومعاهده، وتدريب الأئمة النيجيريين بأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، واتخاذ مواقف مشرفة تجاه قضايا الأمة الإسلامية حول العالم.

وناقش شيخ الأزهر والسفير النيجيري سبل الارتقاء بمستوى طلاب نيجيريا الوافدين للدراسة في جامعة الأزهر بما يواكب متطلبات سوق العمل النيجيري، والتحديات التي تواجهها نيجيريا؛ خاصة في مجال تفنيد الأفكار المتطرف.  

من جانبه، أكد فضيلة الإمام الأكبر دعم الأزهر لمسلمي نيجيريا، وأن مسئولية الأزهر تجاه المجتمع النيجري تنبع من دوره التاريخي في دعم القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الأزهر يسعد بتقديم 150 منحة دراسية لطلاب نيجيريا للالتحاق بجامعة الأزهر في مختلف التخصصات العلمية، واستضافة الأئمة النيجيريين لتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ؛ بما يخدم متطلبات المجتمع النيجيري ويتناسب مع تحدياته الجارية.

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