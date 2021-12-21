تضم أكبر عدد من نجوم الوطن العربى.. تعرف على تفاصيل Riyadh Trio Night

تصدرت تغريدة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مواقع التواصل الاجتماعي، محرك البحث "جوجل"، حيث تم رفع الستار من خلالها على أضخم حدث فني في الوطن العربي سيشهده موسم الرياض ليلة 31 ديسمبر 2021

ويعد الحفل هو الأكبر والأضخم غنائيا بعنوان Riyadh Trio Night ، تقدمه الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم واشراف هرم شركات الانتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.

إذ كشف المستشار تركي آل الشيخ في تغريدته على "تويتر" بوستر الحفل الفريد الذي سيضم 13 مطربا ومطربة ، يقودهم "فنان العرب" محمد عبده، اما بقية النجوم فهم : عبادي الجوهر، عبد الله الرويشد، نوال الكويتية، أحلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، اصالة، انغام، اصيل ابو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، اسما لمنور، وارفق معاليه تغريدته بقوله "فيه اقوى من كذا .. يوم 31 ديسمبر الوعد في موسم الرياض" .

وتفاعل معه سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات مغردا بثقة “جاهزيييين” .

تفاعل نجوم هذا الحدث الفني الضخم Riyadh Trio Night مع كشف الإعلان عن حفلهم لبداية عام 2022 ، الذي سيكون حقا ليلة الليالي ويتذكرها عشاق وجمهور الغناء الخليجي والعربي كونها حدثا فنيا لن يتكرر الا في موسم الرياض، فغرد ماجد المهندس :"راح تكون من اجمل الليالي في اقوى المواسم .. موسم الرياض".

وعلق عبد الله الرويشد واصفا الحدث بقوله :"ليلة من بدر الليالي". وغردت انغام بحماس معلقة :"تخيل الرياض ليلة راس السنة وكل هؤلاء النجوم بيحتفلوا معاك في موسم الرياض كل سنة وانتم طيبين".

وغردت أصالة بحب قائلة :"كما هي السعودية قائدة في العطاء وسباقة بالابهار ارادت أيضا ان تكرم الفن العربي بالمكرمين بليلة يراسها الاستاذ القمر محمد عبده اشارك اساتذتي واحبتي النجوم الكبار في عاصمة روحي الرياض. كلي شوق لهذا الجمع وكلي امتنان لمن جمعنا الهيئة الصادقة للترفيه بقيادة الشجاع ابو ناصر الحبيب، وسيحقق هذه الليلة الشركة الرائدة وبيتي الذي ولدت فيه روتانا برئاسة عرابنا الغالي سالم الهندي .. انتظرونا وانا معكم عم بستنى".

أما نبيل شعيل أاعاد نشر تغريدة المستشار تركي آل الشيخ مؤكدا ثقته بهكذا حدث. وغرد اصيل ابو بكر :"ان شاء الله نجتمع على خير مع جمهورنا الحبيب في مملكتنا الحبيبة بحفل قوي مع مجموعة من الاستاذة الفنانين في سنة جديدة تعم بالخير والسلام لبلدنا الحبيب.. والامن والامان والازدهار والتقدم". وغردت اسما لمنور سعيدة بمشاركتها تقول :"اقوى حفلات موسم الرياض الموعد 31 ديسمبر". ووصف فهد الكبيسي الحفل انه "اقوى الليالي".

ومع استمرار تواصل وتفاعل بقية النجوم مع هذه الليلة وهذا الحفل تاريخ 31 ديسمبر، ومتابعة ورصد الاعلام والسوشيال ميديا والجمهور لهكذا حدث اسطوري سيقام على مسرح "محمد عبده ارينا في بوليفارد الرياض سيتي، تم الكشف انه سيرافق النجوم في الحفل فرقة الاوركسترا الموسيقية المصرية بقيادة المايسترو وليد فايد. من جانبه، شكر الاستاذ سالم الهندي ثقة معالي تركي آل الشيخ واشادته بهذا الحفل الفريد من نوعه، الذي ينفرد به موسم الرياض وتقدمه الهيئة العامة للترفيه، قائلا :"دعم واهتمام ومتابعة ابوناصر دائما حاضرة ومحفزة لنا لتقديم الافكار الجديدة دوما".

مضيفا :" نحن سعداء ان تحظى شركتنا روتانا في مملكتنا الحبيبة بهذه الثقة في تنظيم والاشراف على اكبر حفل فني يشهده العالم العربي نهاية 2021 وبداية 2022، لتكون سهرة Riyadh Trio Night بمضمونها، واهمية نجومها، وفكرتها الجديدة التي ستحبس الانفاس طوال فترة العرض والتي سنرى فيها النجوم يغنون سويا، لقاءا فنيا اسطوريا فريدا من نوعه يسجل ويحسب عربيا ودوليا لموسم الرياض.. وكل عام والجميع بخير".

ومع انتظار اعلان المزيد من المفاجآت عن حفل Riyadh Trio Night ليلة 31 ديسمبر ، تم الكشف للجمهور والمهتمين أنه بالإمكان حجز مقاعدهم .