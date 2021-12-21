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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

صدى البلد

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 71ر40 نقطة ليبلغ مستوى 63ر6981 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 59ر0%.


وجرى تداول 9ر201 مليون سهم تمت عبر 8652 صفقة نقدية، بقيمة 1ر48 مليون دينار كويتي.


وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 79ر12 نقطة، ما نسبته 22ر0% لينهي تداولاته عند مستوى 61ر5794 نقطة، جراء تداول 3ر131 مليون سهم عبر 4596 صفقة نقدية، بقيمة 6ر15 مليون دينار.


وارتفع مؤشر السوق الأول 2ر64 نقطة ما يعادل نسبة 85ر0% ليستقر عند 6ر7589 نقطة، من خلال تداول 5ر70 مليون سهم عبر 4056 صفقة بقيمة 4ر32 مليون دينار.

بورصة الكويت مؤشر السوق العام مؤشر السوق الأول سهم تمت سهم عبر

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