بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 71ر40 نقطة ليبلغ مستوى 63ر6981 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 59ر0%.



وجرى تداول 9ر201 مليون سهم تمت عبر 8652 صفقة نقدية، بقيمة 1ر48 مليون دينار كويتي.



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 79ر12 نقطة، ما نسبته 22ر0% لينهي تداولاته عند مستوى 61ر5794 نقطة، جراء تداول 3ر131 مليون سهم عبر 4596 صفقة نقدية، بقيمة 6ر15 مليون دينار.



وارتفع مؤشر السوق الأول 2ر64 نقطة ما يعادل نسبة 85ر0% ليستقر عند 6ر7589 نقطة، من خلال تداول 5ر70 مليون سهم عبر 4056 صفقة بقيمة 4ر32 مليون دينار.