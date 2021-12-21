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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إثيوبيا بشأن اشتعال الصراع مع قوات تيجراي

إثيوبيا
إثيوبيا

قالت بيلين سيوم المتحدثة باسم حكومة إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، إن القتال لا يزال مشتعلا بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيجراي في إقليمي أمهرة وعفر.

ورفضت بيلين بيان قوات جبهة تحرير شعب تيجراي، بأنها نفذت انسحابا استراتيجيا من إقليمي أمهرة وعفر.

وفي وقت سابق، أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي، اكتمال عملية انسحاب قواتها من إقليمي عفر وأمهرة في إثيوبيا.

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وقال المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي، جيتاتشو رضا: "لقد أكملنا للتو عملية انسحاب قواتنا من إقليمي أمهرة وعفر”.

وأكد أنه بذلك تم تجاوز أي عذر للمجتمع الدولي لتفسير تباطؤه بشأن الضغط على آبي أحمد وشركائه الإقليميين في تيجراي.

ودعا جيتاتشو رضا، المجتمع الدولي "للاضطلاع بدوره للضغط على الحكومة الإثيوبية من أجل تجنب الإبادة الجماعية في إقليم تيجراي، وعدم الخوض في مغامرة عسكرية أخرى".

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