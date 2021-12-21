شهامة ابن البلد.. تأجيل محاكمة عامل و3 أخرين شرعوا في قتل شخص والتحرش بطالبة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة عامل و ثلاثة طلاب شرعوا في قتل طالب دافع عن طالبة أرادوا التحرش بها لجلسة 21 فبراير.



وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين في دائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهر ، شرعوا في قتل المجني عليه - أحمد سامي - عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر قيامه بالذود عن فتاة وتمكينها من الهرب حال تعرضهم لها بإتيانهم تلميحات جنسية وإباحية بالقول لها مما أثار حفيظتهم وملأ أنفسهم بالضغينة نحوه فجالت بخطارهم فكرة إزهاق روحه وتنفيذا لذلك تكالب الثاني والثالث والرابع عليه حتي تمكنوا من شل مقاومته .

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول استل سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه وكال بواسطته طعنة قاتلة نفذت بیسار مقدم التجويف الصدري لضحيته فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي أوري عن كونها في مقتل إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرداتهم فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.



وأكد الشاهد الأول أنه حال سيره بالطريق العام تنامي إلي سمعه صراخ فتاة وبإطلالة النظر لإستبيان المصدر أبصر المتهم الأول متعديا بالضرب على الفتاة ، فتوجه صوبها لنجدتها والدفاع عنها حتي مكنها من الهرب

وأضاف المجني عليه أنه فوجئ بالمتهمين الثاني والثالث والرابع يهبطوا من مركبة ذات ثلاث إطارات ملاصقة للمتهم الأول وتكالبوا عليه حتي تمكنوا من شل مقاومته بتكتفيه واستل المتهم الأول سلاح أبيض ( مطواه فرن عزال ) من بين طيات ملابسه وكال به له ضربة واحدة استقرت في صدره من الناحية اليسري المجاورة للقلب فسقط على إثرها أرضا وتم نقله للمستشفی لتداركه بالعلاج وعزي قصد المتهمين من الإعتداء عليه قتله لدفاعه عن عرض القناة حال قيامهم بالتحرش اللفظي بها.

وأكدت الشاهدة، نجوى فایق ، 21 سنة – طالبة أنها حال سيرها بالطريق العام أبصرت مركبة ذات الثلاث إطارات تتتبعها حتي إنحرفت عليها وقام المبهمون مستقليها بالتحرش لفظيا بها وحال محاولتها إبعادهم عنها هبط المتهم الأول من المركبة وقام بصفعها على وجهها فإستغاثت صارخة فحضر المجني عليه (الشاهد الأول ) للدفاع عنها حتي مكنها من الهرب.