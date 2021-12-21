شهامة ابن البلد.. تأجيل محاكمة عامل و3 أخرين شرعوا في قتل شخص والتحرش بطالبة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة عامل و ثلاثة طلاب شرعوا في قتل طالب دافع عن طالبة أرادوا التحرش بها لجلسة 21 فبراير.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين في دائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهر ، شرعوا في قتل المجني عليه - أحمد سامي - عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر قيامه بالذود عن فتاة وتمكينها من الهرب حال تعرضهم لها بإتيانهم تلميحات جنسية وإباحية بالقول لها مما أثار حفيظتهم وملأ أنفسهم بالضغينة نحوه فجالت بخطارهم فكرة إزهاق روحه وتنفيذا لذلك تكالب الثاني والثالث والرابع عليه حتي تمكنوا من شل مقاومته .
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول استل سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه وكال بواسطته طعنة قاتلة نفذت بیسار مقدم التجويف الصدري لضحيته فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي أوري عن كونها في مقتل إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرداتهم فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.
وأكد الشاهد الأول أنه حال سيره بالطريق العام تنامي إلي سمعه صراخ فتاة وبإطلالة النظر لإستبيان المصدر أبصر المتهم الأول متعديا بالضرب على الفتاة ، فتوجه صوبها لنجدتها والدفاع عنها حتي مكنها من الهرب
وأضاف المجني عليه أنه فوجئ بالمتهمين الثاني والثالث والرابع يهبطوا من مركبة ذات ثلاث إطارات ملاصقة للمتهم الأول وتكالبوا عليه حتي تمكنوا من شل مقاومته بتكتفيه واستل المتهم الأول سلاح أبيض ( مطواه فرن عزال ) من بين طيات ملابسه وكال به له ضربة واحدة استقرت في صدره من الناحية اليسري المجاورة للقلب فسقط على إثرها أرضا وتم نقله للمستشفی لتداركه بالعلاج وعزي قصد المتهمين من الإعتداء عليه قتله لدفاعه عن عرض القناة حال قيامهم بالتحرش اللفظي بها.
وأكدت الشاهدة، نجوى فایق ، 21 سنة – طالبة أنها حال سيرها بالطريق العام أبصرت مركبة ذات الثلاث إطارات تتتبعها حتي إنحرفت عليها وقام المبهمون مستقليها بالتحرش لفظيا بها وحال محاولتها إبعادهم عنها هبط المتهم الأول من المركبة وقام بصفعها على وجهها فإستغاثت صارخة فحضر المجني عليه (الشاهد الأول ) للدفاع عنها حتي مكنها من الهرب.