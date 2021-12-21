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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة دمياط

لأهميته المرورية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات بطريق السيالة في دمياط

صدى البلد

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها صباح اليوم، بالمرور على طريق السيالة، لمتابعة أعمال تطويره.

اطلعت منال عوض، على مكونات المشروع لرفع كفاءة الطريق بالكامل بطول ٢.٥٠٠ كم، لتطوير الجزيرة الوسطى وتشجيرها وإحلال أعمدة الإنارة بها، وإنشاء ساحات لانتظار السيارات ورصفها بالبلاطات الخرسانية وأيضاً إنشاء أرصفة على جانبى الطريق ببلاط الانترلوك ورصف حارتى الطريق بالأسفلت.

ووجهت منال عوض، بالالتزام التام بخطة عمل محددة لتحقيق السيولة المرورية خلال عملية التنفيذ نظرًا لأهمية هذا المحور المرورى الذى يربط بين طريقي الدكتور مشرفة ودمياط / بورسعيد، كما شددت على شن حملات مستمرة لرفع الإشغالات بطول الطريق حتى يتسنى للجهة المُنفذة تنفيذ الأعمال.

على جانب آخر، تابعت "المحافظ" الأعمال الجارية بميدان الشهابية والتى تتم ضمن خطة تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية"، حيث بحثت آلية إعادة تخطيط المنطقة بما يضمن تحقيق السيولة المرورية، كما أكدت على التنسيق مع إدارة المرور لوضع خطة مناسبة تراعى طبيعة المنطقة..

وفى إطار خطة التطوير أيضاً،، قامت "الدكتورة منال عوض" بالمرور على موقف سيارات الأجرة الجديد والذى يجرى تنفيذه بنهاية طريق الدكتور مشرفة لنقل سيارات الأجرة بخط "دمياط /عزبة البرج" اليه لاستكمال خطة التطوير بالمنطقة، حيث تم إنشاء الموقف على مساحة ٦٠٠ م٢ تم رصفه بالبلاطات الخرسانية وتزويده بمظلات من الجمالون.

وتفقدت "محافظ دمياط" ميدان سرور، حيث بحثت خطة تطويره استكمالا لما تم تنفيذه من أعمال بشارع التحرير، ووجهت بوضع خطة متكاملة للارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة، كما أكدت على نقل صناديق القمامة من أمام الميدان وتوزيعها بأماكن مناسبة.

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دمياط التنسيق السيارات محافظة دمياط حملات مستمرة

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