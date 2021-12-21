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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هكون إخوانية إزاي|دينا حسين تعترف : انا بلبس عريان وعايشه حياتي

دينا حسين
دينا حسين

علقت الفنانة دينا حسين صاحبة واقعة فيديو الإساءة لفنانين مصر، على الفيديو الذي انتشر خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تتحدث فيه عن الفن والفنانين، قائلة: «أنا قمت بنشر الفيديو منذ عام وكنت في حالة نفسية صعبة بسبب ما رأيته من بعض الأشخاص في مجال العمل الفني» .

وأضافت دينا حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن الفيديو الذي قامت بنشره كان علي صفحة الفيسبوك وكان بينها وبين أصدقائها ولم تتحدت فيه إلا عن الشكوى الخاصة بها ولم تعمم الكلام وشكوتها كانت محددة ومعروفة .

وأوضحت دينا حسين ، إنها ظهرت مع ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير " ودعمتها، وبعد ذلك قامت بمتابعة حياتها بشكل طبيعي وفجأة الفيديو تم إعادة نشره هذه الأيام وجلب مشاهدات وصلت إلى أكثر من 2 مليون وبعدها وجدت أن الدنيا انقلبت عليا بدون سبب ولا اعلم ما السبب .

 إخوانية.. إزاي ؟

وتابعت أن قناة الجزيرة قامت بإعادة نشر الفيديو وقطعت منه جزئ معين وبعدها قابلتها مشاكل وقيل انها إخوانية قائلة : «هكون إخوانية أزاي وانا بلبس عريان وعايشه حياتي»، مؤكده أنها لا تقبل تجريح مصر ولا تجريح نقابة المهن الموسيقية.

دينا حسين فنانين مصر مواقع التواصل الاجتماعي حضرة المواطن قناة الجزيرة

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