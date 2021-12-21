معاون وزير الإسكان يرصد مشروعات تطوير محافظات الوجه القبلي

قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن الرئيس السيسي أولى الصعيد اهتمام واضح، من أجل تدعيمه بكافة الخدمات الحياتية، مضيفا: تم إنشاء ما يقارب من 14مشروع خاص بمياه الشرب بتكلفه 450 مليون جنيه.

وأضاف “طارق الرفاعي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “دي إم سي”، تم الانتهاء من 7 مشروعات خاصه بالصرف الصحي بإجمالي تكلفة 845 مبيون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من 42 مشروع صرف صحي في قرى الوجة القلبي، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأشار إلى أن إجمالي مشروعات التنمية في محافظات الوجه القبلي بلغت تكلفتها حوالي 3.5 مليار جنيه،متابعا: أهالي الصعيد يعشيون حالة من الفرح والسعادة بسبب توفير شبكات الصرف الصحي والمياه النظيفة.

وأوضح تم الانتهاء من 60 محطة معالجة ثنائية وثلاثية في محافظات الوجة القبلي، لمعالجة 1.7 مليون متر مكعب يوميا، بإجمالي تكلفه 10 مليار جنيه.

ولفت إلى أن أنه لا توجد محافظة من الجيزة إلى أسوان دون مشروع واحد على الأقل للمبادرة الرئاسية.

