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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ولن نترك حق مصر

أشرف زكي للمسيئة للفن: مش عاجبك المهنة سيبيها واطلعي بره البلد

اشرف ذكي نقيب المهن
اشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية

شن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، هجوماً لاذعا على التصريحات المسيئة لسمعة فنانات مصر ، والتي صدرت من إحدى الفنانات المغمورات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً"مش عاجبك المهنة سببها وأطلعي مثلي بره البلد ".

ونفى أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETCمساء اليوم الثلاثاء، معرفته بالفتاة التى ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم مصر.


وتابع أشرف زكي، أنه " لا أعرف هذه القناة، ومش شايفها، وهناك إجراءات قانونية سيتم اتخاذها ضد هذه الفتاة، لأن تصريحاتها غير مسؤولة بها اتهام وتشهير ضد البلاد ".

وقال الدكتور اشرف زكي ، إن مصر أنجبت رموز كبيرة مثل شادية وأم كلثوم، وما قيل عن الفن المصري، هدفه لفت الأنظار على حساب سمعة البلاد ".


كان الاتحاد العام للنقابات الفنية قد أصدر بيانًا استنكر فيه تصريحات «غير لائقة وغير مسؤولة» من مطربة دون أن يسمها، معتبرا أنها «تنال من سمعة فنانات مصر» خلال الساعات الماضية.

وجاء في البيان: «تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات غير اللائقة وغير المسئولة الواردة في أحد الفيديوهات المدسوسة لأهداف غير مهنية لمطربة أتاحت لها إحدى القنوات وبصورة تتنافى ومبادئ العمل الاعلامي فرصة لإطلاق أحكام عامة دون براهين ودون وقائع ودون أدلة».

https://fb.watch/a1UcYzSBpo/

 

https://fb.watch/a1TV00W28r/

 

 

اشرف ذكي المهن التمثيلية اشرف زكي التواصل الاجتماعي اخبار التوك شو

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