بزعم تنفيذ دهس.. الاحتلال يطلق النار على فلسطيني قرب جنين

أصيب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر إطلاق النار على مركبته واشتعالها قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت وكالة “وفا” الفلسطينية، بأن شابًا أصيب بجروح خطيرة، مساء اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبته قرب حاجز دوتان العسكري في محافظة جنين شمال الضفة الغربية بحجة محاولة تنفيذ عملية دهس.

وأشار شهود عيان إلى انفجار السيارة بعد أن أتت عليها النيران بالكامل، فيما شهد سهل يعبد انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن سلطات الاحتلال منعت سيارة الإسعاف من الاقتراب من المكان لتقديم الإسعاف.

وقال إعلام عبري، إن الشاب حاول تنفيذ عملية دهس لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين على الحاجز.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أن السيارة التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعوى محاولة تنفيذ عملية الدهس احترقت، ويصعب إخراج السائق منها.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى مقتل الفلسطيني الذي كان يقود السيارة، فيما لم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية هذه الأنباء.