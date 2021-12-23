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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر سيات ليون موديل 2016 | صور

سوق المستعمل.. سعر
سوق المستعمل.. سعر سيات ليون موديل 2016

يعشق الشباب فئة السيارات الهاتشباك التي تتناسب مع فئتهم العمرية، إلا أن أغلبهم يتجهون إلي سوق المستعمل حيث السعر الأقل من الجديد “الزيرو”، ومن بين أشهر هذه الإصدارات تأتى الأيقونة سيات ليون موديل 2016.

 

تنتمى  سيات ليون موديل 2016 لفئة السيارات الهاتشباك، بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، ويمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة 12 ثانية.

دعمت سيارة سيات ليون موديل 2016 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، من بينها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

جاءت السيارة بجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، وإضاءة المصابيح الامامية بتقنية LED.

تضمنت سيارة سيات ليون موديل 2016 بعض الكماليات الداخلية، من بينها عداد ديجيتال، ونظام عرض البيانات وتشغيل الوسائط المتعددة عبر شاشة مقاس 8 بوصة.

تتراوح أسعار سيات ليون موديل 2016 في سوق المستعمل من 200 ألف إلي 225 ألف جنيه، وهو ما يترتب عليه الحالة العامة للسيارة.

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