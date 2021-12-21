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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريب من قلبي..رنا رئيس تكشف أسرار اختيارها للمشاركة في مسلسل موضوع عائلي

رنا رئيس
رنا رئيس

قالت الممثلة رنا رئيس، إن حلم حياتها كان العمل إلى جانب الفنان ماجد الكدواني، الذي شاركت معه في مسلسل موضوع عائلي مؤخرا. 

ووصفت رنا رئيس، الفنان ماجد الكدواني بأنه من أكثر الممثلين الذي تحبهم في حياتها، وذلك في ندوة خاصة بموقع صدى البلد. 

وأكدت رنا رئيس في تصريحاتها، على أنها لم تكن على علم بمشاركة ماجد الكدواني في مسلسل موضوع عائلي، مشيرة إلى أنه رشح اسمها بعد مشاهدتها في مسلسل ليالينا80. 

ووصف رنا رئيس موضوع عائلي بأنه عمل قريب من قلبها، كما أحبت مسلسل الحرامي الذي عرض على منصة شاهد أيضا، لكن العملين مختلفين تماما. 

فيلم رنا رئيس 

أعلنت الفنانة رنا رئيس خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 43 عن استعدادها لخوض أولى تجاربها السينمائية خلال الفترة القادمة . 

وأكدت رنا رئيس انها تستعد حالياً لخوض أولى تجاربها السينمائية من خلال فيلم سينمائى جديد تقوم ببطولته الفنانة منى زكى .

يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس مسلسل «ضل راجل» في رمضان الماضي، بطولة النجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

وشاركت رنا رئيس في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل «نجيب زاهي زركش» مع النجم الكبير يحيى الفخراني، والنجوم أنوشكا، إسلام إبراهيم، محمد محمود، كريم عفيفي وغيرهم.

وكانت قد حلت الفنانة الشابة رنا رئيس ضيفة على موقع صدى البلد ،لتكريمها عن أحدث أعمالها  مسلسل موضوع عائلي.

وعبّرت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها لعرض عملها السابق "الحرامي" على منصة "شاهد"، وأشادت بتكرار التعاون مع المخرج أحمد الجندي في  مسلسلها الجديد "موضوع عائلي" متمنيةً النجاح للمسلسل. 

رنا رئيس موضوع عائلى ماجد الكدواني منصة “شاهد” مسلسل “الحرامي”

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