أول يناير..القوى العاملة: تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه بمنشآت القطاع الخاص

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إنه سيتم تطبيق الحد الادنى للاجور بـ 2400 جنيه في منشآت القطاع الخاص اعتبارا من أول يناير، مضيفا أنه سيتم منح مهلة للمنشآت المتعثرة بسبب جائحة كورونا الى منتصف فبراير.

وأضاف سعفان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن بعض الشركات تقدمت بطلب لاستثنائها بتخفيض الحد الادنى الأجور بسبب الظروف الاقتصادية وتعرضها لأزمة خلال الفترة الماضية.

وتابع وزير القوي العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد لشركات القطاع الخاص تم انتهاء مناقشته بمجلس الشيوخ وسيتم عرضه على مجلس النواب.

وفي السياق نفسه أشار محمد سعفان وزير القوي العاملة، إلى أن العمالة المصرية في ليبيا ستكون بالتوافق بين وزارتى العمل في البلدين وتحديد إطار قانوني.