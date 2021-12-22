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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يفرحك بأولادها.. إلهام شاهين تشارك صورًا من فرح ابنة ماجد المصري|شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة الهام شاهين  صورا من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت إلهام شاهين : ألف مبروك للصديق والأخ ماجد المصرى زفاف ابنته .. ربنا يفرحه بيها وبأولادها إن شاء الله .

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وكان قد توافد منذ قليل عدد من نجوم الفن والمشاهير على أحد الفنادق النيلية لمشاركة الفنان ماجد المصري الاحتفال بزفاف كريمته ماهيتاب إلى مصطفى القاضي .

 

بكاء ماجد المصري
قال الفنان ماجد المصري، إنه بكى أمس من الفرحة أثناء عقد قران ابنته، معلقًا : " بعرف أعيط بس معرفتش أغني".

وأضاف المصري، خلال مداخلة ببرنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سي بي سي، أن مشاعر الأب تجاه البنت على عكس الولد، مؤكدًا :" لما أحمد ابنى اتجوز مابكتشي".

وتابع :" البنت بالنسبة للأب حاجة غالية، والأب بيكون فى حالة صعبة لحظة زواج ابنته.. وإحساس لا يشعر به غير الأب.. الأب لما بنته بتتجوز بيحس إن فيه حاجة بتتشال من جواه".

 

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