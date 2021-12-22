المقاولون العرب بعد الهزيمة من الزمالك: متى يكون التحكيم منصفاً وعادلاً؟!

أكد المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن فريقه تعرّض للظلم في مباراة الزمالك التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف قائلاً: "لو راجعت المباراة لن تجد أخطاء تحتسب لفريقنا".



وتابع عادل فتحي في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "متى يكون التحكيم منصفاً وعادلًا ويقف على مسافة واحدة من الجميع، ضربة الجزاء التي طالب بها الزمالك في الشوط الأول لا تستحق الرجوع فيها للفار".



وواصل المشرف على الكرة بنادي المقاولون: "الانفلات العصبي للاعبي المقاولون في الدقائق الأخيرة نتيجة بعض الاستفزازات".



وواصل فتحي: "الأمور مستقرة داخل نادي المقاولون، عماد النحاس مستمر مع الفريق ولا صحة لمنحه فرصة حتى يناير وتهديده بالرحيل، لا يوجد أدنى مشكلة داخل صفوف الفريق رغم تراجع النتائج".



وعن الصفقات المحتملة للنادي قال عادل فتحي: "نسير في خطة التدعيمات الشتوية في يناير، لو كان الأهلي أو الزمالك لديهما لاعبون متاحون للإعارة سيكون ذلك إضافة كبيرة، لكننا لم نفتح باب التفاوض حول أي لاعب، ونحتاج إضافات في مركزي قلب الدفاع ورأس الحربة".