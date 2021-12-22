كارتيرون يغلق باب العودة في وجه حسين فيصل

علم "بوكس تو بوكس" أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رفض التعاقد مع حسين فيصل لاعب الفريق السابق وسموحة الحالي.



وتابع محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية etc: "علم كارتيرون بوجود مفاوضات من جانب إدارة الزمالك مع اللاعب وهو ما أغضبه وتحدث مع المسئولين وأبلغهم بعدم حاجته لمجهودات اللاعب وأوصى بتوقف المفاوضات.



وأكد كارتيرون لمسئولي الزمالك أنه سبق وطلب رحيل اللاعب ولم يغير قراره حتى الآن وغير نادم عليه من الأساس، وشدد على ضرورة عدم الدخول في أي مفاوضات مع أي لاعب قبل العودة إليه.

سمير كمونة: حسين فيصل أخذ أكبر من حجمه

من جانب آخر أكد سمير كمونة نجم الكرة المصرية السابق أن جميع الوجوه الجديدة التي ظهرت في بطولة كأس العرب لا تصلح لارتداء قميص المنتخب الوطني ، باستثناء أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد.

وقال كمونة في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي إسلام صادق: "بعض لاعبي المنتخب الوطني حصلوا على "ضجة" بدون داعي ، وعلى رأسهم حسين فيصل لاعب نادي سموحة ، فمنذ مباراة السودان واللاعب لم يقدم الأداء المنتظر ، ورغم ذلك أصبح حديث الشارع المصري ، لكنه ما زال أمامه المزيد من الوقت ".

انتهت مباراة منتخب مصر ومنافسة التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.