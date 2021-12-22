هشام يكن: قرار كارتيرون بإراحة الدوليين أمام المقاولون كان صائبًا

قال هشام يكن نجم النادي الزمالك السابق، إن قرار باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء بإراحة الدوليين في مباراة المقاولون العرب، كان صائبا؛ بعد الضغوط التي تعرضوا لها خلال مشاركتهم مع المنتخب في بطولة كأس العرب، ومنهم الونش وفتوح.

وأوضح يكن، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "كارتيرون استغل أن مصطفى فتحي شارك في عدد أقل من المباريات مع المنتخب؛ لذا أشركَهُ أمام المقاولون، معتمدا على مهاراته، ولكن اللاعب ظهر مرهقا، لذا لم قدم المطلوب منه في المباراة بشكل جيد.

وأضاف: "كان هناك لاعبين لديهم حافز لإثبات الذات أمام المدير الفني، وأدى الفريق جيدًا وأضاع أكتر من فرصة".

وفي سياق متصل، وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التهنئة للاعبي الفريق بعد الفوز على المقاولون العرب .



وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض في المؤتمر الصحفي أنه سعيد بروح اللاعبين وراض عن الأداء والنتيجة في المباراة وأشاد بجميع لاعبي الفريق.



وأكد كارتيرون أنه لم يقم بتصعيد مهاجم من فريق الشباب في اللقاء في ظل وجود عمر السعيد وقدرة أشرف بن شرقي على اللعب في مركز الهجوم، بخلاف حاجته للاعبين أصحاب خبرات.



وأشاد المدير الفني الفرنسي بأداء الإيفواري رزاق سيسيه خلال الشوط الأول الذي شارك فيه اللاعب بعد العودة من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.



وأضاف أنه فضل إراحة سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش بعدما شاركوا بصورة أساسية في مباريات منتخباتهم في البطولة العربية.



وعلق المدير الفني على غياب طارق حامد وعمر السعيد عن لقاء المحلة موضحا أن الزمالك لديه البدائل الجاهزة والفريق سيستعيد أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وسيف الدين الجزيري.



وأوضح أن الفريق يعتمد على أوباما في مركز صانع الألعاب كما أن مصطفى فتحي وشيكابالا يجيدان اللعب في نفس المركز.



وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في حين يتوقف رصيد المقاولون عند 5 نقاط يحتل بهم المركز السادس عشر.