التحالف يعلن اعتراض طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية.

وأكد التحالف بقيادة السعودية في بيان أنه سيتم قصف مصادر التهديد خلال الساعات المقبلة.

وأضاف التحالف العربي أنه "لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقاً"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلن التحالف تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف باليمن خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف مقتل 250 عنصرا حوثيا، وتدمير 29 آلية للحوثيين في مأرب والجوف عبر 40 استهدافا خلال 24 ساعة.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت آليات ومواقع للميليشيا الحوثية غرب تعز اليمنية.

واستهدفت الغارات أطقما حوثية وتجمعا لعناصر الميليشيا المقاتلة في قرية المدخن بمنطقة شمير التابعة لمقبنة عند الريف الغربي لتعز.

في سياق آخر، قال التحالف إن ميليشيا الحوثي أغلقت مطار العاصمة اليمنية صنعاء، أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية منذ يوم 19 ديسمبر الجاري.

وشدد التحالف العربي على أن المطارات السعودية جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء.