عمر كمال يشارك جمهوره تفاصيل رحلته في تركيا.. هند صبري ترقص على أغنية دورك جاي

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

هند صبري ترقص على أنغام أغنية دورك جاي لـ ويجز | شاهد

نشرت الفنانة هند صبري فيديو جديدا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هند صبري وهي ترقص رفقة أصدقائها على أنغام أغنية دورك جاي للمطرب ويجز .

درجة الحرارة تحت الصفر.. عمر كمال يشارك جمهوره تفاصيل رحلته إلى تركيا

نشر المطرب عمر كمال، عبر حسابه، بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو جديدا، من تركيا.

وشارك عمر كمال جمهوره، تفاصيل رحلته، وعلق على الفيديو: إسطنبول.. درجة الحرارة صفر .

ربنا يفرحك بأولادها.. إلهام شاهين تشارك صورًا من فرح ابنة ماجد المصري| شاهد

شاركت الفنانة الهام شاهين صورا من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت إلهام شاهين : ألف مبروك للصديق والأخ ماجد المصرى زفاف ابنته .. ربنا يفرحه بيها وبأولادها إن شاء الله .

بإطلالة شتوية.. شاهد أحدث ظهور لـ نور عمرو دياب عبر انستجرام

نشرت نور دياب ابنة شيرين رضا وعمرو دياب، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نور دياب بإطلالة شتوية جذابة مرتدية جاكيت باللون الزيتي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

بصورة ساخرة.. شاهد| حكيم برفقة حمادة هلال عبر انستجرام

نشر الفنان حكيم صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام.

و ظهر حكيم برفقة حمادة هلال ، و علق علي الصورة قائلا: لما تبقى انت واخوك الصغير ورايحن المدرسة باليونيفورم .