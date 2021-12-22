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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة ساخرة.. شاهد| حكيم برفقة حمادة هلال عبر انستجرام

صدى البلد

نشر الفنان  حكيم صورة جديدة  عبر صفحته الرسمية  بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام. 

و ظهر حكيم برفقة حمادة هلال ، و علق علي الصورة قائلا: لما تبقى انت واخوك الصغير ورايحن المدرسة باليونيفورم .

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وعلي جانب آخر وقع اختيار منظمي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، المقرر انطلاقها يوم 9 يناير 2022، على النجم حكيم ليُحيي حفل الافتتاح، ويغنى أغنية تحمل اسم (واقفين مع أفريقيا)، لتكون المرة الثانية التى يغنى فيها حكيم فى حفل افتتاح البطولة بعدما قام بذلك فى البطولة الماضية والتي أقيمت فى مصر.


وشارك حكيم مؤخراً فى احتفالات العيد الوطني الـ50 للإمارات، حيث قدم أغنية بعنوان "الجنة في الإمارات"، حيث صور الأغنية على طريقة الفيديو كليب في أجواء الإمارات الساحرة والتي تظهر سحر وجمال دولة الإمارات التي أصبحت مقصدا سياحيا مهما لكل دول العالم، والأغنية كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع طارق عبد الجابر وإخراج حسام الحسيني.


يذكر أن آخر أغاني حكيم أغنية "الناس السهرانين" والتي طرحها في أغسطس الماضي، من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، بينما آخر ألبوم غنائي لحكيم طرحه العام الماضي بعنوان "الراجل الصح" وتضمن 11 أغنية.

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