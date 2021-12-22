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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية.. شاهد أحدث ظهور لـ نور عمرو دياب عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت نور دياب ابنة شيرين رضا وعمرو دياب، صورة جديدة  لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهرت نور دياب بإطلالة شتوية جذابة مرتدية جاكيت باللون الزيتي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

يستعدان للزواج| نور عمرو دياب في لقاء مباشر مع خطيبها الإنجليزي ..شاهد

نور عمرو دياب تبهر متابعيها في أحدث ظهور..شاهد


ونشرت نور عمرو دياب، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هويته، وتحدثت في الفيديو لمحبيها ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا.

 

وقالت نور عمرو دياب في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع خطيبها، وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت إلى أن خطيبها أفريقي بريطاني، ولم تكشف عن شخصيته.


وبتتبع حساب نور عمرو دياب؛ وجد عبر ستوري إنستجرام، إعادتها نشر صورة حديثة لها، وقام شاب بكتابة عبارة «بحبك بالإنجليزية »، وبادلته نور نفس العبارة أيضا، وبتتبع حساب هذا الشاب وجد أن اسمه «كيران» ويحمل الجنسية البريطانية وأصوله من دولة غانا  كما هو مدون عبر حسابه، ولكن ملامحه أوروبية، ما يرجح أنه يكون خطيب نور الذي أعلنت عنه قبل ساعات.

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