درجة الحرارة تحت الصفر.. عمر كمال يشارك جمهوره تفاصيل رحلته إلى تركيا

نشر المطرب عمر كمال، عبر حسابه، بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو جديدا، من تركيا.

وشارك عمر كمال جمهوره، تفاصيل رحلته، وعلق على الفيديو: إسطنبول.. درجة الحرارة صفر .

ويستعد المطرب الشعبي عمر كمال لإحياء حفلتين في تركيا، وشارك صورا من الطائرة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عليها: “توكلت على الله .. تركيا حفلتين يوم 22 & 25 ديسمبر”.

يذكر أن المطرب عمر كمال، روَّج لحفليه الجديدين الذي سيقام في تركيا، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر عمر كمال، البوستر الدعائي للحفل، صحبه بتعليق: "حبايبي وأصحابي في تركيا، هكون موجود في حفلتين يوم 22 ويوم 25 ديسمبر إن شاء الله في إسطنبول".

وحقق برومو مهرجان "أنتي قلبي" لـ عمر كمال وشيماء المغربي، نجاحا كبيرا، وكسر حاجز النصف مليون مشاهدة، وتصدر التريند رقم 4 في مصر؛ بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”.