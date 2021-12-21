عمر كمال يهنئ الراقصة جوهرة في عيد ميلادها I شاهد

هنأ المطرب الشعبي عمر كمال، الراقصة جوهرة بعيد ميلادها وشارك مقطع فيديو يجمعهم معا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “كل سنة وأنتى طيبة يا جوهرة ❤️”.

وروَّج المطرب عمر كمال، لحفله الجديد الذي سيقام في تركيا، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر عمر كمال، البوستر الدعائي للحفل، صحبه بتعليق: "حبايبي وأصحابي في تركيا، هكون موجود في حفلتين يوم 22 ويوم 25 ديسمبر إن شاء الله في إسطنبول 🔥🇹🇷".

وحقق برومو مهرجان "انتي قلبي" لـ عمر كمال وشيماء المغربي، نجاحا كبيرا، وكسر حاجز النصف مليون مشاهدة، وتصدر التريند رقم 4 في مصر؛ بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”.