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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يهنئ الراقصة جوهرة في عيد ميلادها I شاهد

صدى البلد

هنأ المطرب الشعبي عمر كمال، الراقصة جوهرة بعيد ميلادها وشارك مقطع فيديو يجمعهم معا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب: “كل سنة وأنتى طيبة يا جوهرة ❤️”.

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عمر كمال لمتابعيه عبر "إنستجرام": "ليلتكم جميلة يارب"

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عمر كمال يشوق جمهوره في تركيا: هعمل حفلتين

وروَّج المطرب عمر كمال، لحفله الجديد الذي سيقام في تركيا، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

ونشر عمر كمال، البوستر الدعائي للحفل، صحبه بتعليق: "حبايبي وأصحابي في تركيا، هكون موجود في حفلتين يوم 22 ويوم 25 ديسمبر إن شاء الله في إسطنبول 🔥🇹🇷".

 

وحقق برومو مهرجان "انتي قلبي" لـ عمر كمال وشيماء المغربي، نجاحا كبيرا، وكسر حاجز النصف مليون مشاهدة، وتصدر التريند رقم 4 في مصر؛ بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”.

الراقصة جوهرة المطرب الشعبي عمر كمال المطرب عمر كمال Instagram عمر كمال

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