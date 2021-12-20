عمر كمال لمتابعيه عبر "إنستجرام": "ليلتكم جميلة يارب"

نشر الفنان عمر كمال، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الفنان مرتديًا جاكت جلد بني وحذاء أبيض، ويشرب عصير برتقال، وعلق: "ليلتكم جميلة يارب".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي :"الفنان الجميل"، "ولك بالمثل ربنا يسعدك"، "حبيبي الطيوب الجميل "،"الجاكت يجنن".

وروَّج المطرب عمر كمال، لحفله الجديد الذي سيقام في تركيا، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر عمر كمال، البوستر الدعائي للحفل، صحبه بتعليق: "حبايبي وأصحابي في تركيا، هكون موجود في حفلتين يوم 22 ويوم 25 ديسمبر إن شاء الله في إسطنبول 🔥🇹🇷".

وحقق برومو مهرجان "انتي قلبي" لـ عمر كمال وشيماء المغربي، نجاحا كبيرا، وكسر حاجز النصف مليون مشاهدة، وتصدر التريند رقم 4 في مصر؛ بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”.