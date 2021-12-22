أول حاسب محمول للألعاب من إل جي.. سعر ومواصفات UltraGear 17G90Q

أعلنت شركة إل جي LG، عن أول كمبيوتر محمول مخصص للألعاب UltraGear 17G90Q، ينطلق الحاسب الجديد بإمكانيات قوية توفر تجربة ألعاب على أعلى مستوى مقارنة بالأجهزة الرائدة المتاحة حاليا بالسوق.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز لابتوب إل جي 17G90Q، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 17.3 بوصة وبدقة 1920 × 1080 بكسل، تتمتع الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 300 هرتزا مع وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية وتغطية sRGB بنسبة 99٪ .

سعر ومواصفات لابتوب الألعاب UltraGear 17G90Q



ويتم تشغيل حاسوب إل جي المحمول UltraGear 17G90Q، بواسطة مزيج من وحدة المعالجة المركزية Tiger Lake H من الجيل الحادي عشر من إنتل وبطاقة رسومات GeForce RTX 3080 Max-Q من إنفيديا.



ويتوفر لابتوب إل جي UltraGear 17G90Q، بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 32 جيجابايت، وذاكرة تخزين داحلية بسعة 1 تيرابايت من التخزين M.2 NVMe.

ويأتي لابتوب إل جي LG UltraGear 17G90Q، مزودا بمجموعة من المنافذ من نوع Type-C، بما في ذلك منفذ من الجيل الرابع USB 4، ومنفذا USB-A، ومنفذ سماعة الرأس، ومنفذ HDMI، وEthernet، إلى جانب فتحة مخصصة لبطاقة microSD، ومنفذ مخصص للشحن.

وتشمل الميزات الأخرى بحاسب إل جي الجديد، قارئ بصمات الأصابع على زر الطاقة، وكاميرا ويب FHD مع ميكروفون مزدوج وكاميرا الأشعة تحت الحمراء لنظام Windows Hello ، و Wi-Fi 6 مع Intel Killer Wireless ، ومكبرات صوت استريو مع DTS X Ultra ، ونظام تبريد غرفة البخار ، وبرنامج UltraGear Studio للتحكم في أداء النظام وسرعة المروحة وإضاءة RGB لكل مفتاح.



ويتميز حاسب LG UltraGear 17G90Q، بهيكل مصنوع من الألومنيوم يزن 2.64 كيلو جراما يبلغ قياسه 21.4 ملميتر في أكثر نقطة سمكا، ويتوفر الحاسب المحمول بلون أرجواني رمادي غامق، وكما يحتوي على بطارية بقوة 93 وات.

وسيكون كمبيوتر إل جي LG UltraGear 17G90Q متاحا في البداية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بدءا من أوائل عام 2022، ولم يتم الإعلان عن أي معلومات عن الأسعار حتى الآن.