التموين: زيادة أسعار توريد قصب السكر والبنجر لدعم المزارعين

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة ولجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب بشأن أسعار قصب السكر والبنجر لافتا إلى أنه تم تسجيل لجنة فنية تضم أعضاء من البرلمان وأعضاء من الصناعة سواء صناعة السكر من قصب السكر أو صناعة السكر من البنجر لتحديد التكلفة ومراجعاتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء بحضور السيد القصير وزير الزراعة وأشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي .

وأوضح أنه تك الاتفاق أيضا على متوسط إنتاجية الفدان وقامت وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية بعرض متوسط تكلفة استيراد السكر خلال الفترة من بداية العام الجاري.

وقررت اللجنة يتم عمل علاوة زيادة تكلفة على طن البنجر ٧٥ جنيها بحد أدنى بحيث يتم تعديل كل الاتفاقيات التي تمت بين جهات التوريد والشركات الصناعية وفقا للعلاوة بما يضمن استمرار الزراعة .

وبالنسبة لقصب السكر تم الاتفاق على العلاوة أن تكون ٩٠ جنيها ليرتفع سعر التوريد إلى ٨١٠ جنيهات بدلا من ٧٢٠ جنيها.