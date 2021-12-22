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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلحون مجهولون يغتالون ضابطا بارزا جنوبي اليمن

صدى البلد

اغتال مسلحون مجهولون، فجر اليوم "الأربعاء"، ضابطا بارزا في الأمن اليمني بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

 

وقال مصدر أمني بحسب العين الإخبارية"، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا وابلا من الرصاص على قائد كتيبة الطوارئ التابعة للقوات الخاصة في الأمن المقدم صالح المحضار وسط مدينة شقرة في المحافظة الواقعة على بحر العرب.

 

وأضاف أن الضابط المحضار أصيب بجروح بالغة نقل على أثرها إلى إحدى المستشفيات غير أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

 

وأشار المصدر إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار، فيما لا تزال تحريات البحث عنهم مستمرة حيث كثفت القوات الأمنية من تواجدها في مداخل ومخارج مدينة شقرة.


والمحضار هو قائد لقوات الطوارئ في القوات الخاصة في شقرة وسبق أن شغل منصب قائد القوات الخاصة قي مديرية أحور في أبين.

 

وتأتي عملية الاغتيالات في محافظتي أبين وشبوة بالتزامن مع عودة خلايا تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الإرهابي نشاطه المكثف على مرأى من القوات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي. 

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الأمن اليمني محافظة أبين مجهولين بحر العرب تنظيم القاعدة

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