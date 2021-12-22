مبادرة حياة كريمة.. باحث: 180 مليار جنيه للخدمات الرئيسية لأهالي الصعيد|فيديو

قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن الدولة تقوم بالتركيز على قطاعات البنية التحتية، والخدمات الرئيسية لأهالي الصعيد، من خدمات المستشفيات والطرق الممهدة ووصلات مياه الشرب والصرف الصحي وخطوط الإنترنت والإتصالات فائقة السرعة.

وأضاف محمد نجم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه أنه تم صرف 180 مليار جنيه، على الخدمات الرئيسية لأهالي الصعيد، ضمن مبادرة حياه كريمة.

وتابع محمد نجم، أن مجمع إنتاج البنزين على الأوكتين بأسيوط يساهم في الحد من إستيراد البنزين، مؤكدا أنه تبلغ طاقه الإنتاجية ما يقرب من 800 طن سنويا.

وحدة استرجاع الغازات

وأشار الباحث الإقتصادي إلى إنه تمت إضافة وحدة استرجاع الغازات، ومجمع إنتاج البنزين، باستثمارات تصل لـ 7.5 مليار جنيه.