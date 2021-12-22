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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة قتل

إحالة قضية خطف الطفلة رضوى إلى محكمة الجنايات بدمنهور

الطفلة رضوى
الطفلة رضوى

قرر المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية بمحافظة البحيرة، بإحالة المتهم "محمد أحمد محمد عبد الغني الشوربجي "، للجنايات بتهمة خطف وقتل و هتك عرض المجني عليها الطفلة "رضوي محمد علي عبد العزيز" ، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها فقام باستدراجها  لمنزله ‏وما أن ظفر بها حتى كتم أنفاسها بيده اليمنى قاصدًا من ذلك قتلها حتى أزهق روحها.

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وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف بالتحايل المجني عليها سالفة الذكر بأن أو همها بقضاء حاجة لوالدتها ،وتمكن بذلك من استدراجها لمنزله .

وقد اقترن ذلك بمواقعتها بغير رضاها بأن طرحها على مضجعه و حسر عنها ملابسها بغرض هتك عرضها  مكمما فمها بيده للحيلولة دون استغاثتها.

 

بداية الواقعة 

 

و بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوصول بلاغ من والد الطفلة رضوى على محمد زايد، 9 سنوات، بتغيب ابنته عن المنزل.

وعلى الفور وجه مدير الأمن بتشكيل فريق من المباحث الجنائية بالمديرية، بتكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض اختفاء الطفلة و تبين أن تم استدراجها من خلال جارها سائق توك توك إلي سطح منزله للاعتداء عليها وأثناء محاولتها الهروب كتم أنفاسها حتى لقت مصرعها ثم اعتدى عليها جنسياً ووضعها داخل جوال.

وعلى الفور تم إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

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