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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. المالية تستكمل صرف مرتبات ديسمبر للعاملين بالدولة

مرتبات ديسمبر
مرتبات ديسمبر

تستكمل اليوم الخميس، وزرة المالية،  صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة، لليوم الثاني على التوالي ضمن خطة الوزارة لصرف المرتبات على مدار 5 أيام.

وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام خلال هذا الشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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‏أضاف أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2022، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ٥ أيام خلال شهرى يناير ومارس، و٤ أيام خلال فبراير، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.


‏قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يناير، وفبراير، ومارس، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 25 يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام ٢٦ و٣٠ و٣١ يناير ٢٠٢٢.


‏أشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٢ للعاملين فى ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ فبراير، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٤ فبراير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى ٢٧ و٢٨ فبراير.

مرتبات شهر مارس


‏أوضح أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٢ للعاملين فى ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ مارس، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٤ مارس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام ٢٧ و٢٨ و٢٩ مارس لكل العاملين بالدولة.


‏أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار «الجائحة».

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