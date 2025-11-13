متابع يسب بدرية طلبة والفنانة تقاضيه

قام أحد متابعي الفنانة بدرية طلبة، بسبها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب في تعليقها لها: «يا ولية اختشي وخلي عندك دم.. قبر يلم العفش».

وقامت بدرية طلبة، بالرد على المتابعه قائلة: «لو أنا مش عاجبة حضرتك متدخلش صفحتي ولا تتابعني.. لكن تغلط فيا يبقى تتحمل نتيجة غلطتك وهرفع عليك قضية».

قضية بدرية طلبة

في سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنح الهرم بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة ضد الفنانة بدرية طلبة، والمتهمة فيها بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المختصة لمباشرة نظر القضية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به المحامي أشرف ناجي، اتهم فيه الفنانة باستخدام ألفاظ مسيئة خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل، اعتبرها تمثل إهانة لقطاع واسع من المواطنين المصريين.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بعد أن أسندت للمتهمة اتهامات السب والقذف باستخدام وسيلة إلكترونية، استنادًا إلى مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وجاء قرار المحكمة اليوم ليفتح الباب أمام تصعيد القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة، في انتظار كلمة الفصل في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل على السوشيال ميديا مؤخرًا.