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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق سلسلة Vivo S12.. بقدرات تصويرية خارقة تنافس أحدث أجهزة سامسونج

هاتف فيفو Vivo S12
هاتف فيفو Vivo S12

أعلنت شركة فيفو vivo، رسميا عن أحدث هواتفها الذكية ضمن تشكيلة (S)، ويمتاز هاتفي S12 وS12 Pro، بمواصفات متطورة وقدرات تصويرية عالية بفضل كاميرا سيلفي مزدوجة، مع فلاش LED مزدوج.


سعر ومواصفات هاتف فيفو vivo S12

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي الإصدار العادي من سلسلة فيفو vivo S12، مزودا بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.44 بوصة، تتميز بدقة عرض 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 180 هرتز، متوافقة مع تقنية HDR10 +، تحتوى على نوتش عريض لكاميرا السيلفي.

 

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ويعمل هاتف فيفو vivo S12، بواجهة المستخدم  OriginOS Ocean المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويتم تشغيله بواسطة معالج ميدياتك من نوعDimensity 1100، مقترنا باكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

vivo S12 and vivo S12 Pro are official with dual front-facing LED flash
هاتف فيفو vivo S12


ويقدم هاتف فيفو vivo S12، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، متصله بكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 44 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل.

ويأتي هاتف فيفو vivo S12، بتصميم مستوحى من هواتف آيفون، ويحتوي على بطارية بقوة 4200 مللى أمبير، يتم شحنها بقدرة 44 وات.

ويتوفر هاتف فيفو vivo S12، في 3 ألوان هي الذهبي والأزرق والأسود، مقابل سعر يعادل 439 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و900 جنيه مصري)، لطراز 8 + 256 جيجابايت، ومقابل سعر 470 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و400 جنيه مصري) لنسخة 12 + 256 جيجابايت.

vivo S12
هاتف فيفو vivo S12


سعر ومواصفات هاتف فيفو vivo S12 Pro


ينطلق هاتف فيفو vivo S12 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.56 بوصة، تتميز بدقة عرض 1080 x 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 240 هرتز، متوافقة مع تقنية HDR10 +، تحتوى على نوتش عريض لكاميرا السيلفي.


ويتم تشغيل هاتف فيفو vivo S12 Pro، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 1200، ويحزم الهاتف الذكي بطارية بقوة 4300 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات.

vivo S12 and vivo S12 Pro are official with dual front-facing LED flash
هاتف فيفو vivo S12 Pro


ويحتوي هاتف فيفو vivo S12 Pro، على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة بدقة 8 ميجابكسل،مع كاميرا خلفية ثلاثية بكاميرات 108 ميجابيكسل للرئيسية و 8 ميجابكسل فائقة السرعة و 2 ميجابكسل.

ويتوفر هاتف فيفو vivo S12 Pro، بـ 3 ألوان هي: الذهبي والأزرق والأسود، مقابل سعر حوالي 533 دولار (أي ما يعادل 8 آلاف و 300 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 256 جيجابايت، ومقابل سعر 580 دولار (أي ما يعادل 9 آلاف و 100 جنيه مصري)، لإصدار 12 + 256 جيجابايت.

vivo S12 Pro
هاتف فيفو vivo S12 Pro
فيفو Vivo S12 سلسلة فيفو سعر ومواصفات S12 Pro Vivo S12 Pro فيفو Vivo S12

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