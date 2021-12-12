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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطرح هاتف الفئة المتوسطة Vivo X70t للبيع.. سعر ومواصفات

فيفو تطرح هاتف الفئة
فيفو تطرح هاتف الفئة المتوسطة Vivo X70t للبيع

طرحت شركة فيفو الصينية هاتفها Vivo X70t للبيع لأول مرة منذ الإعلان عنه منذ أسابيع، حيث تعتزم الشركة طرحه في الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة، حيث سيصل للأسواق الهندية ثم الأوروبية وباقى الدول في وقت لاحق في نهاية هذا الشهر.

 

وحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Vivo X70t للفئة المتوسطة سيتوفر بثلاثة ألوان وسيبدأ سعره من 487 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 7 آلاف و 640 جنيه مصرى، ولأصغر نسخة. 

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وسيأتى هاتف Vivo X70t يأتى بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.56 بوصة،مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار.


ويقدم هاتف فيفو Vivo X70t كاميرا خلفية ثلاثية ، الكاميرا الرئيسية من نوع PTZ بدقة 40 ميجابكسل ، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 12 ميجابكسل مع تقنية FOV بزاوية 116 درجة وعدسة بورتريه بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x وبطول بؤري 50 مم، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 32 ميجابكسل. ، مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل. 


ويعمل هاتف فيفو Vivo X70t بمعالج قوي من نوع Exynos 1080 من شركة سامسونج ، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 و 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.


ويحتوي هاتف فيفو Vivo X70t على بطارية كبيرة بقوة 4400 مللى أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم و Bluetooth 5.2 و Wi-Fi 6 و تقنية aptX و GPS و NFC ، ودعم لتقنية الجيل الخامس 5G . 

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