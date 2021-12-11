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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق واجهة المستخدم OriginOS Ocean لأكثر من 50 هاتف

قائمة الهواتف المؤهلة
قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على واجهة المستخدم الجديدة

كشفت شركة فيفو Vivo، النقاب عن واجهة المستخدم الجديدة OriginOS Ocean المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد خلال حدثا أقامته أمس في الصين، نظرا لأن واجهة المستخدم ستكون متاحة في الوقت الحالي للمستخدمين المحليين فقط.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستحصل مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية التابعة لشركة فيفو، على الإصدار الرئيسي الثاني من واجهة المستخدم OriginOS Ocean، والذي يوفر العديد من التغييرات المرئية التي تم إصلاحها للعديد من العناصر الرئيسية لواجهة المستخدم والمزيد.

 

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فيفو تطلق واجهة المستخدم OriginOS Ocean لأكثر من 50 هاتف
 
ومع الإعلان عن واجهة المستخدم الجديدة، نشرت شركة فيفو قائمة بجميع الهواتف التي ستحصل على OriginOS الجديدة قريبا.

وتتضمن قائمة الشركة الصينية عددا مذهلا من الهواتف الذكية التابعة للعلامة التجارية، والتي تضم 47 طرازا مختلفا من جميع الفئات والتشكيلات السعرية، حيث تبدأ قائمة فيفو من هاتف vivo NEX 3S الذي تم إطلاقه منذ عامين.

وستبدأ فيفو في دفع واجهة المستخدم OriginOS Ocean، إلى جميع الطرازت المؤهلة للحصول عليها، على 4 دفعات ستكون أول مرحلة خلال بضعة أسابيع والتي ستحصل عليها سلسلة X70 X60، إلى جانب أحدث الهواتف والأجهزة من تشكيلة iQOO S.


وبمجرد إطلاق واجهة المستخدم الجديدة OriginOS Ocean، ستحصل جميع الهواتف على ميزة تسمىChild Guardian، والتي ستربط الهاتف بجهاز أحد الوالدين، وسيتمكن الآباء من رؤية كيفية استخدام أطفالهم للهاتف، إلى جانب وظائفأخرى مثل معرفة مدة استخدام الجهاز والتطبيق الذي يتم استخدامه ويمكنه تشغيل حماية الرؤية.

وفيما يتعلق بالسلامة والأمن، ستتوقف واجهة المستخدم OriginOS Ocean عن الاحتفاظ بكلمات المرور والبيانات البيومترية والسجلات الأخرى على الأنظمة الأساسية السحابية ما لم يطلب المستخدم ذلك تحديدًا.

إليك فيما يلي قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على واجهة المستخدم الجديدة OriginOS Ocean من فيفو، في الصور أدناه :

قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على واجهة المستخدم الجديدة OriginOS Ocean


 

قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على واجهة المستخدم الجديدة OriginOS Ocean
فيفو OriginOS Ocean واجهة المستخدم الهواتف الذكية هواتف فيفو

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