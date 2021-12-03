عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات Vivo Y21s.. هاتف من أرخص إصدارات فيفو لهذا العام

هاتف فيفو Vivo Y21s
هاتف فيفو Vivo Y21s

يأتي هاتف Vivo Y21s ضمن أحد أكثر هواتف شركة فيفو Vivo رواجا في الأسواق، حيث يتميز هاتف Vivo Y21s بعدد من المواصفات الرائعة مقارنة بسعره الأرخص ضمن فئة الأجهزة المتوسطة والذي يناسب العديد من المستخدمين.

سعر ومواصفات هاتف Vivo Y21s

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف فيفو Vivo Y21s، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.51 بوصة، وبجودة عرض + HD، تبلغ دقتها 720× 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتزا، تحتوي على نوتش لكاميرا السيلفى على شكل قطرة ماء، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

فيفو تصدر هاتف Vivo Y21e بأقوى معالج للفئة المتوسطة.. مواصفات

فيفو تطلق أحدث هواتف 5G بسعر منافس.. أسعار ومواصفات Vivo Y76

 

 

وجاء هاتف فيفو Vivo Y21s بكاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي بدقة 50  ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y21s، بمعالج ميدياتك من نوع Helio G80، بدقة تصنيع 12 نانومتر،  والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعتي 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم هاتف فيفو Vivo Y21s، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، وبعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch 11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.


ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y21s، باللونين الأبيض والأزرق، مقابل سعر يبلغ 179 دولار (أي ما يعادل 2800 جنيه مصري).

vivo Y21s
هاتف فيفو Vivo Y21s
فيفو هاتف Vivo Y21s هاتف فيفو سعر ومواصفات vivo

موضوعات متعلقة

بإمكانيات مبهرة لتصوير "الفلوج".. سعر ومواصفات هونر Honor 60 Pro

هذه الهواتف ستعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 1

سامسونج تعلن رسميا عن هاتف رخيص الثمن لشبكات 5G.. سعر ومواصفات

تسريبات تكشف مواصفات هاتف فيفو الشبابي القادم Vivo Y55 5G

ترشيحاتنا

"حكماء المسلمين" يشيد بجهود مصر في نشر سماحة الإسلام عالميا

ماذا يقال في صلاة الاستخارة؟.. 3 سور قرآنية ودعاء من 70 كلمة

حسام عاشور عن عدم تجديد تعاقده مع الاتحاد: ماضي سنتين وهرجع قريب | خاص

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

السبكي: 98% نسبة نجاح عمليات القلب والقساطر بمستشفيات الرعاية الصحية

موافي يكشف عن مرض نادر يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مبالغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

رسميًا | شيرين تؤكد خبر طلاقها من حسام حبيب

نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية| والأرصاد تحذر من الطقس غدا: عواصف ترابية وأمطار

عودة التعليم عن بعد بـ السعودية .. وتوجيه عاجل من الوزارة للمدارس

خفض سعر البنزين في مصر.. مؤشرات تراجع قيمة الوقود يناير 2022

سارة سلامة: اللى حصل بسبب الصورة حرام وظلم وبابا كان رافض التمثيل

مفاجأة صادمة.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

بعد إحالته للتحقيق في إهانة مصر.. عمر كمال بـ تركيا |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشلولو .. أكلة فرعونية اختفت طويلا وكورونا أعادها للمصريين| نوستالجيا

مستريح إلكتروني.. النصب عبر الإنترنت من جلب الحبيب إلى ذهب وياقوت ومرجان

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

فيديو

عندها شره جنسي.. كواليس الكشف عن قاتل عروس الطالبية| فيديو جراف

سيدة تطلب الخلع بسبب النقاب.. فيديو

بسبب وجبة طعام.. صيدلي يقتل جاره المهندس أمام زوجته| فيديو

أغنية وطبيب نفسي ينقذاها .. شيرين تخرج عن صمتها في أزمة حسام حبيب

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ