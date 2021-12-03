سعر ومواصفات Vivo Y21s.. هاتف من أرخص إصدارات فيفو لهذا العام

يأتي هاتف Vivo Y21s ضمن أحد أكثر هواتف شركة فيفو Vivo رواجا في الأسواق، حيث يتميز هاتف Vivo Y21s بعدد من المواصفات الرائعة مقارنة بسعره الأرخص ضمن فئة الأجهزة المتوسطة والذي يناسب العديد من المستخدمين.

سعر ومواصفات هاتف Vivo Y21s

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف فيفو Vivo Y21s، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.51 بوصة، وبجودة عرض + HD، تبلغ دقتها 720× 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتزا، تحتوي على نوتش لكاميرا السيلفى على شكل قطرة ماء، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وجاء هاتف فيفو Vivo Y21s بكاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y21s، بمعالج ميدياتك من نوع Helio G80، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعتي 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم هاتف فيفو Vivo Y21s، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، وبعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch 11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.



ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y21s، باللونين الأبيض والأزرق، مقابل سعر يبلغ 179 دولار (أي ما يعادل 2800 جنيه مصري).