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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تصدر هاتف Vivo Y21e بأقوى معالج للفئة المتوسطة.. مواصفات

فيفو تصدر هاتف Vivo
فيفو تصدر هاتف Vivo Y21e بأقوى معالج للفئة المتوسطة

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعمل على إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة بإمكانات جيدة مع سعر مناسب، حيث سيصدر تحت اسم Vivo Y21e ، كما أنه سيكون أول هاتف من فيفو يصدر بمعالج قوى من كوالكوم.  

 

وحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو Vivo Y21e قد تم رصد عدد من مواصفاته على منصة Geekbench كما قد ظهر أيضا على قاعدة بيانات IMEI ، وسيكون أبرز ما يميز الهاتف بإصداره بمعالج قوى مع أداء سريع للغاية، مقارنة بهواتف الفئة المتوسطة الأخرى من فيفو. 

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وسيعمل هاتف فيفو Vivo Y21e بمعالج من نوع فيفو Vivo Y21e من شركة كوالكوم الأمريكية مع مجهزة بأربعة أنوية لوحدة المعالجة المركزية تعمل بسرعة 1.90 جيجاهرتز وأربعة نوى لوحدة المعالجة المركزية الأخرى تعمل بتردد 2.40 جيجاهرتز، مع نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة المستخدم للسوفت وير FunTouchOS UI .

 

وسيحصل هاتف فيفو Vivo Y21e على عدد من الميزات بفضل معالج Snapdragon 680  على خدمة خدمة إنترنت ثلاثي Spectra 346 يمكنه معالجة بيانات الصورة لثلاث كاميرات في وقت واحد، بالإضافة إلى أنه يمكنه التعامل بشكل جيد مع شاشة بجودة+ Full HD ، مع معدل تحديث 90 هرتز مع تجربة محسنة للألعاب الثقيلة نسبيا، ومودم Snapdragon X11 LTE. 


وسيحتوي هاتف فيفو Vivo Y21e ، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم و Bluetooth 5.1 و تقنية aptX  .

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