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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المميز iQOO Neo 5s بمواصفات جبارة

فيفو تعلن الموعد
فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المميز iQOO Neo 5s

أكدت شركة فيفو الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها iQOO Neo 5s للفئة المتوسطة في 20 ديسمبر المقبل، وسيظهر الهاتف بأحدث نظام تشغيل من جوجل ، أندرويد 12 مع واجهة المستخدم OriginOS Ocean للفت وير والتى تحميل العديد من الميزات.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف iQOO Neo 5s سيصدر من خلال العلامة التجارية الفرعية لشركة فيفو وهى iQOO التى تميزت في السنوات الأخيرة بإصدار هواتف من الفئة الرائدة وكذلك المتوسطة بمواصفات كبيرة و أسعار مناسبة.

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وتعد المفاجآة الكبرى التى سيتميز بها هاتف iQOO Neo 5s  أنه سيعمل بواحد من أحدث وأفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، وهو معالج Snapdragon 888 ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام، و وتخزين داخلى سعة 128 جيجابايت. 


وسيقدم هاتف فيفو القادم  iQOO Neo 5s كاميرا خلفية ثلاثية، تأتى الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر IMX598 مزودة بـ OIS، مع عدسة ثانوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتي بدقة 20 ميجابكسل.


وسيحتوى هاتف فيفو القادم  iQOO Neo 5s على بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط ، ويتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 40 واط، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2.

هاتف iQOO Neo 5s مواصفات iQOO Neo 5s موعد اطلاق iQOO Neo 5s هواتف فيفو افضل هواتف فيفو

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