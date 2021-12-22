تغييرات بتشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

أعلن المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحل ضيفًا على أتلتيك بلباو على ملعب "سان ماميس"، في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك في مباراة مُقدمة من الجولة الواحدة والعشرين بالدوري الإسباني.

وشهد تشكيل النادي الملكي، عدة تغييرات إذ يلعب أنشيلوتي بطريقة 4-4-2، وليس 4-3-3 كما كان الحال في المباريات الماضية، ويدفع أيضًا بـ ناتشو فرنانديز في قلب الدفاع بدلًا من ديفيد ألابا ويعتمد على إدواردو كامافينجا في الوسط بجانب فالفيردي.

تشكيل ريال مدريد اليوم في الدوري الاسباني



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: فينيسيوس جونيور، توني كروس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما.

مقاعد بدلاء ريال مدريد

فيديس، دييجو بينارو، فاييخو، يوفيتش، ماريانو دياز، أنطونيو بلانكو، ميجيل، بيتر، رافا مارين.