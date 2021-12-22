في حضور الخطيب.. رئيسا الفيفا والكاف يسلمان الشناوي كأس السوبر الإفريقي |شاهد

قام جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، بتسليم محمد الشناوي كابتن وحارس مرمى فريق النادي الأهلي كأس السوبر الإفريقي، الذي توج به الفريق على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح، وذلك في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.
وحضر مراسم تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وموتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورئيس نادي الرجاء أنيس محفوظ.
وتوج الأهلي بالسوبر الثامن في تاريخه والثاني له على التوالي على حساب فريق الرجاء المغربي.
وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وحسم الفريق تتويجه باللقب بضربات الترجيح.