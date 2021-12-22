في حضور الخطيب.. رئيسا الفيفا والكاف يسلمان الشناوي كأس السوبر الإفريقي |شاهد

قام جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، بتسليم محمد الشناوي كابتن وحارس مرمى فريق النادي الأهلي كأس ‏السوبر الإفريقي، الذي توج به الفريق على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح، وذلك ‏في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.

وحضر مراسم تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ‏وموتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورئيس نادي الرجاء أنيس محفوظ.‏

وتوج الأهلي بالسوبر الثامن في تاريخه والثاني له على التوالي على حساب فريق الرجاء ‏المغربي.‏

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وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وحسم الفريق ‏تتويجه باللقب بضربات الترجيح.‏

