30 يناير.. أخر موعد للتقدم لمسابقة الابتكار وريادة الأعمال بزراعة عين شمس

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عبن شمس عن مسابقة الابتكار وريادة الأعمال في عامها الثانى على التوالى بعنوان "دعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة،

ويتم التقدم للجائزة كفريق عمل مكون من 2: 4 أفراد وسوف يتم تقديم الدعم لهذه الأفكار أو المشاريع المبتكرة من خلال ورش تدريبية لريادة الأعمال.

شروط الالتحاق بالمسابقة:

• التقدم كفريق عمل مكون من ٢: ٤ أفراد.

• التقدم بفكرة مبتكرة قابلة للانتاج.

• الالتزام بالمواعيد المعلنة لمراحل المسابقة.

• تسليم نموذج يوضح المردود الاقتصادى للمشروع الابتكارى او الفكره الابتكارية.

• تسليم نموذج يوضح المشكلة التى يحلها المشروع او الفكرة الابتكارية وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد المصرى.

. توضيح التصور لكيفية التسويق للمشروع او الفكرة الابتكارية المتقدم بها.

يتم التقدم بالفكرة و أسماء فريق العمل من خلال الرابط الإلكتروني للمسابقة:

‏https://surveyheart.com/form/61b9c73687dff93394e4ed82

الجدول الزمنى للمسابقة

- الاعلان عن المسابقة ١٦ ديسمبر ٢٠٢١

- اخرموعد للتقدم بالفريق والفكرة ٣٠ يناير ٢٠٢٢

- اعلان قائمة الأفكار المقبولة لخوض المسابقة ١ فبراير ٢٠٢٢.

- إعلان النتائج وتسليم الجوائز الخميس ٢٥-٢-٢٠٢١ .

يتم منح جوائز نقدية قيمة للفائزين مع إمكانية الاشتراك فى مسابقة "عين شمس تبتكر" والتى تقام للعام الثاني على التوالي سواء الاشتراك فى مسار الأفكار أو مسار الشركات الناشئة.



الجدير بالذكر استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور بكري سعيد رئيس إتحاد الجامعات الأفريقية و الدكتورة أماني الشريف المدير الإقليمي للمقر الاقليمي لشمال افريقيا ، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون واطلاق دورات تدريبية لتأهيل سفراء المناخ من أبناء القارة الأفريقية تقدمها جامعة عين شمس من خلال المقر الإقليمي وبرعاية اتحاد الجامعات الافريقية.

من جانبه رحب الدكتور محمود المتينى بالتعاون ، مؤكدا علي حرص الجامعة على التعاون المُشترك مع شتى الدول الإفريقية ،وأن جامعة عين شمس لا تألوا جهدا في دعم أشقائها الأفارقة تماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات وخاصة في مجال التعليم والبحث العلمى.