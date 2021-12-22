هنحول أحلامهم لواقع.. بنك الطعام يعلن دعمه للمتسابقين في برنامج الفرصة ..فيديو

قال محمد محسن المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري ، إن بنك الطعام مؤسسة مصرية وطنية مغروز حبها في قلب كل مصري والخدمات التي يقدمها هي مظلة للأمن الغذائي لكل مستحق علي ارض مصر .

واضاف محمد محسن خلال كلمته في برنامج " الفرصة " المذاع علي قناه " أون أي " ، إن الفئات التي يستهدفها بنك الطعام المصري لهم حق في أن نقدم لهم المساعدات الغذائية المباشرة شهريا .

واوضح محمد محسن ، إن البنك يعمل علي تطوير برامجة المختلفة التي تقدم المساعدات للمواطنين ، ونعمل علي دعم المتسابقين في برنامج الفرصة قائلا " هناخد أحلامهم ونحطها على أرض الواقع".