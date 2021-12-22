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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحمد لله.. رامي ربيعة: السوبر الرابع ليا والبطولة القارية التاسعة

رامي ربيعة
رامي ربيعة

نشر لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة، صور له مع الكأس عقب التتويج بـ السوبر الأفريقي، عبر حسابه الشخصي “انستجرام”.

وعلق رامي ربيعة كاتبًا: “الحمد لله مبروك لجماهير الاهلي السوبر الافريقي و بحتفل بالسوبر الرابع ليا و البطوله القاريه التاسعه الحمد لله”.

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وجه رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة لجماهير الأهلي واللاعبين ‏والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بالسوبر الإفريقي الثامن في تاريخ النادي على حساب الرجاء ‏المغربي في المباراة التي أقيمت في قطر.‏

وأوضح ربيعة أن جماهير الأهلي دائمًا هي كلمة السر في تتويج الفريق بالبطولات، وأن ‏حضورهم وتواجدهم الكبير في قطر أسهم بكل تأكيد بالفوز بالسوبر الإفريقي.‏

وأكد مدافع الأهلي أن فريق الرجاء من الفرق الكبيرة في قارة إفريقيا ولديهم من الخبرة ‏والتاريخ الذي جعل من مباراة السوبر الإفريقي صعبة، ولكن الأهلي كعادته لم يخذل ‏جماهيره، وكان عند حسن ظنهم وتوقعهم، ونجح في إدراك التعادل خلال الوقت الأصلي ‏والتتويج ببطولة قارية جديدة.‏

واختتم رامي ربيعة كلامه بالتأكيد أن الفريق يحتفل ببطولة السوبر الإفريقي مع ‏الجماهير، وعقب العودة إلى القاهرة سوف يتم إغلاق ملف البطولة والتركيز في بطولة ‏الدوري الممتاز‏.

لاعب النادي الاهلي النادي الأهلي رامي ربيعه السوبر الإفريقي الأهلى

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