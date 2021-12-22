الحمد لله.. رامي ربيعة: السوبر الرابع ليا والبطولة القارية التاسعة

نشر لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة، صور له مع الكأس عقب التتويج بـ السوبر الأفريقي، عبر حسابه الشخصي “انستجرام”.

وعلق رامي ربيعة كاتبًا: “الحمد لله مبروك لجماهير الاهلي السوبر الافريقي و بحتفل بالسوبر الرابع ليا و البطوله القاريه التاسعه الحمد لله”.

وجه رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة لجماهير الأهلي واللاعبين ‏والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بالسوبر الإفريقي الثامن في تاريخ النادي على حساب الرجاء ‏المغربي في المباراة التي أقيمت في قطر.‏

وأوضح ربيعة أن جماهير الأهلي دائمًا هي كلمة السر في تتويج الفريق بالبطولات، وأن ‏حضورهم وتواجدهم الكبير في قطر أسهم بكل تأكيد بالفوز بالسوبر الإفريقي.‏

وأكد مدافع الأهلي أن فريق الرجاء من الفرق الكبيرة في قارة إفريقيا ولديهم من الخبرة ‏والتاريخ الذي جعل من مباراة السوبر الإفريقي صعبة، ولكن الأهلي كعادته لم يخذل ‏جماهيره، وكان عند حسن ظنهم وتوقعهم، ونجح في إدراك التعادل خلال الوقت الأصلي ‏والتتويج ببطولة قارية جديدة.‏

واختتم رامي ربيعة كلامه بالتأكيد أن الفريق يحتفل ببطولة السوبر الإفريقي مع ‏الجماهير، وعقب العودة إلى القاهرة سوف يتم إغلاق ملف البطولة والتركيز في بطولة ‏الدوري الممتاز‏.