غرقوا بعض بسبب لعبة.. اضحكوا مع أبطال حتة من القمر مع منى الشاذلي.. فيديو

حل أبطال حكاية "حتة من القمر" من مسلسل "زي القمر "ضيوف اليوم في برنامج "معكم مني الشاذلي المذاع على قناة "سي بي سي " .

وقام الفنان عز شهوان والفنانة جيلان علاء بتقديم دويتو لأغنية " أنا مش بتاع جواز " علي مسرح مني الشاذلي علي الهواء .

ومن جانبه قال الفنان محمد العمروسي ، إن مسلسل " زي القمر " جاء بعد ضغط لأننا كنا مازلنا خارجين من نجاح مسلسل " إجازة مفتوحة " وهذا سبب ضغط لنا كبير .

وبعد ذألك قام أبطال مسلسل " حتة من القمر " بلعب لعبة أسئلة مع الإعلامية " مني الشاذلي " والخاسر يتم رش " الثلج علية وبعدها قام الجميع برض الثلج علي بعضهم البعض .