مخرج مسرحية سالب واحد: التصوير توقف لمدة عام بسبب كورونا.. فيديو

عرضت الإعلامية مني الشاذلي جزءا من مسرحية “ سالب واحد” في برنامجها "معكم مني الشاذلي " قائلة " عملوا مسرحية بـ 5 آلاف جنيه " وحصلوا علي 25 جائزة من مختلف بلدان العالم .

ومن جانبه قال المخرج عبد الله صابر مخرج العرض المسرحي " سالب واحد " ، إن تجربة مسرحية " سالب واحد " لم تكن لتخرج للنور لولا وجود ناس كثيرة وقفت معنا ومنهم معهد الفنون المسرحية الذى كان دائما يدفعنا إلي الأمام من قبل القائمين علية .

واوضح عبد الله صابر ، إن عرض المسرحية عملنا علية لمدة عام قبل خروجها للنور ، مؤكدا ان جميع الممثلين في المسرحية بذلوا جد كبير ولكن بطل المسرحية " احمد عباس " هو اكثر شخص كان علية مسئولية وضغط وهذا لأنه مثل دور لم يقول فيه إلا جملة واحدة طوال العرض المسرحي

وتابع عبد الله صابر ، إن تصوير المسرحية توقف لمدة عام بسبب كورونا ، مؤكدا أن المسرحية لقت ترحيب وإعجاب كبير من المشاهدين بسبب صدق مشاعرنا .

وقد شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، العرض المسرحي سالب واحد من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية وتأليف محمد عادل، وإخراج عبد الله صابر، وذلك بمسرح مركز الهناجر للفنون وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، المخرج شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون ، الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية والدكتورة عبير فوزي مدرس قسم التمثيل والإخراج ورائد اتحاد الطلاب بالمعهد .