عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تجيز استخدام حبوب فايزر المضادة لكورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجازت السلطات الصحية الأمريكية، أمس الأربعاء، الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لفيروس كورونا من إنتاج مختبرات شركة فايزر.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن الخطوة المهمة على صعيد مكافحة الوباء تسمح لملايين المصابين بالحصول على العلاج من خلال توفيرها للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق.

تحمل الاقراص اسم باكسلوفيد، وهو عبارة عن حبتين تؤخذان مرتين يوميا لمدة خمسة أيام من تاريخ تشخيص المرض، ولخمسة أيام بعد ظهور الأعراض، وفق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

طبيب يكشف تفاصيل دواء فايزر لمواجهة فيروس كورونا

المصل واللقاح: فايزر أخذ وقته في التجارب وثبت أمانه على الأطفال.. فيديو

وتساهم هذه الحبوب في خفض حالات الاستشفاء والوفيات لدى المعرضين للخطر بنسبة تناهز 90 في المئة إذا تناولوها خلال الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض وفقا للتجارب السريرية التي شارك فيها أكثر من 2200 شخص.

وقالت المسؤولة في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باتريسيا كافازوني في بيان "توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة كوفيد-19 في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحوّرات جديدة"، بحسب فرانس برس.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا في بيان "هذا العلاج الاختراقي الذي ثبت أنه يخفض بشكل كبير من حالات الاستشفاء والوفيات ويمكن تناوله في المنزل، سيغير الطريقة التي نعالج فيها كوفيد-19، ونأمل أن يساعد في تخفيف بعض الضغوط الكبيرة التي تواجهها أنظمة الرعاية الصحية والمستشفيات لدينا".

وشددت إدارة الغذاء والدواء على أنه مكمل للقاحات وليس بديلا منها، إذ إنها تبقى الأداة الأساسية لمحاربة فيروس كورونا.

وسيكون الوصول إلى هذه الحبوب المتوافرة في الصيدليات أسهل بكثير من الوصول إلى العلاجات بالأجسام المضادة الاصطناعية التي تتطلب الحقن بالتنقيط في مستشفيات أو مراكز متخصصة.

أمريكا فيروس كورونا فايزر حبوب فايزر كورونا كوفيد 19

موضوعات متعلقة

طبيب يكشف تفاصيل دواء فايزر لمواجهة فيروس كورونا

"فايزر" تعلن مفاجأة صادمة: وباء كورونا باق حتى عام 2024

ترشيحاتنا

بسبب مباراة الأهلي.. وفاة مشجع لنادي الرجاء بأزمة قلبية

شبانة: تقرير كيروش عن كأس العرب يدين عصام الحضري

رئيس موريتانيا يجري تغييرات في المؤسسة العسكرية

عامر حسين: سيتم تأجيل جميع المباريات في الدوري بعد يوم 27 ديسمبر

سيد عبد الحفيظ: حكم السوبر ساعد لاعبي الرجاء في إضاعة الوقت أمام الأهلي

قرعة كأس كاراباو.. ليفربول يضرب موعدا مع آرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

وفاة حارس مرمي فريق الرباط والأنوار البورسعيدي بالسكتة القلبية

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

إزاى مش بتشتغل؟.. الرئيس السيسي: شركة خاصة اشتغلت بـ 75 مليار جنيه فى 7سنين

60 ألف جنيه نفقة شهرية|محامي زينة: دخل أحمد عز 300 مليون جنيه سنويا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

فيديو جراف.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها .. تفاصيل

الفن حلال ولا حرام؟! .. القصة الكاملة لاعتزال الفنان أدهم نابلسي

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ