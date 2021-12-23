مصرع شخص وابنته فى حادث سير بالشرقية

لقي رجل أربعيني وابنته مصرعهما فى اثر حادث سير بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

وكان شهد طريق قرية عليوة منشأة أبو عمر حادث تصادم مأساوي تسبب فى وفاة رجل اربعينى يدعي ا . م. و ابنته ج . ا وذلك بطريق قرية عليوة التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا بحدوث حادث سير بطريق قرية عليوة منشأة ابو عمر ، علي الفور توجهت وحدة سيارات الاسعاف الي موقع الحادث.

وعلى الفور تم نقل الجثث إلى المستشفى المركزي، و تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و تحرير محضر.