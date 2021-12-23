البيت الأبيض: نتيجة فحص كورونا لهاريس جاءت سلبية

أعلن البيت الأبيض أن نتيجة فحص كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفيروس كورونا جاءت سلبية بعد مخالطتها أحد أعضاء فريقها يوم الثلاثاء، مصابا بكورونا.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن نتيجة فحص هاريس جاءت سلبية، بعد أن ثبت إصابة أحد أعضاء فريقها الذي خالطته طوال يوم الثلاثاء بالفيروس.

وكان بايدن أعلن يوم أمس الأربعاء أنه خضع لفحص آخر للكشف عما إذا كان مصابا بكورونا، وذلك بعد فحص خضع له مؤخرا أثبت خلوّه من الفيروس.

وقال بايدن، فجر الأربعاء، إن الأوضاع تثير القلق حيال أوميكرون، لكنّه شدد على ضرورة "عدم الهلع"، مؤكدا أن الأوضاع حاليا مغايرة لما كانت عليه في مارس 2020.

وأضاف: "هناك 200 مليون شخص تلقوا كامل الجرعات اللقاحية. نحن جاهزون، وأكثر إلماما. علينا فقط أن نبقي على تركيزنا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى وجود "ثلاثة اختلافات رئيسية" حالية مقارنة بمرحلة بداية الجائحة، أولها توافر اللقاحات، ولكن أيضًا وفرة معدات الحماية الشخصية لمقدمي الرعاية الذين يتعين عليهم التعامل مع تدفق الأشخاص غير الملقحين إلى المستشفيات، فضلا عن وجود المعرفة المتراكمة حول هذا الفيروس.

ورغم ذلك، حرص بايدن على تحذير أولئك الذين لم يتلقوا تطعيمهم بالكامل، قائلاً إن لديهم "سببًا وجيهًا للقلق"، مشددا على أن التطعيم يشكّل "واجبهم الوطني".

وقال بأسف إن "الذين قرروا عدم تلقي التطعيم مسؤولون عن خياراتهم الخاصة، لكنّ هذه الخيارات تُغذّيها معلومات مضللة على شاشات التلفزة والشبكات الاجتماعية".

وندّد الرئيس الأمريكي بالسلوك "غير الأخلاقي" لبعض الشركات التي تجني الأرباح من خلال السماح بنشر أكاذيب "يمكن أن تقتل زبائنها".